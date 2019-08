Schianto tra ciclomotore e tir su via Napoli: motociclista in gravi condizioni

E' stato trasportato in ospedale in gravi condizioni un 71enne conducente di un ciclomotore, rimasto ferito a seguito di uno scontro con un tir su via Napoli. Lo schianto è avvenuto all'intersezione con via Costa, in prossimità di un semaforo all'uscita dello svincolo con la Statale 16.

L'anziano è stato quindi soccorso da personale del 118 e condotto in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero critiche: secondo le prime informazioni il 71enne ha riportato lesioni a un arto superiore. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell'incidente.