Donna si schianta contro palo in viale Trisorio Liuzzi: ancora un incidente sulla 'strada della morte'

A pochi giorni dallo scontro fatale in cui è morto un ragazzo di 31 anni investito mentre era in bicicletta, un altro incidente si è verificato in viale Trisorio Liuzzi: ieri sera una donna di 41 anni è rimasta ferita dopo essersi schiantata contro un palo della luce mentre si trovava nelle vicinanze dell'incrocio con via Di Venere, in direzione Loseto. La conducente è stata ricoverata ma non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 e gli agenti della Polizia Locale per i rilievi.