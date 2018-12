Finisce con la vettura contro un albero, muore un automobilista. Moglie ricoverata in codice rosso

Incidente mortale in serata a Bari. Vittima un 79enne residente a Torre a Mare, che alla guida della sua Fiat stava percorrendo il prolungamento di via Caldarola a Mungivacca, in direzione Triggiano, quando, verso le 19.20 ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada. La corsa della vettura si è interrotta contro un albero e il 79enne è morto sul colpo. Ancora incerte le cause che hanno portato l'uomo a sbandare, ma si ipotizza sia per un malore.

Sul posto sono intervenuti la polizia Locale e i medici del 118. Nell'auto era presente anche la moglie della vittima, trasportata in codice rosso in ospedale e Bari.