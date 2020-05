Incidente mortale sulla SS100: impatto camion-auto, strada chiusa al traffico

Chiusa al traffico per incidente la SS100, in direzione Bari, per un incidente mortale. Il sinistro, che ha coinvolto un mezzo pesante e un’autovettura, è avvenuto intorno al chilometro 5,300: oltre alla persona deceduta, un'altra è rimasta ferita in seguito all'impatto. Sul posto è intervenuto il personale di Anas per il ripristino della normale circolazione e per la gestione della viabilità alternativa, che prevede l’uscita allo svincolo della Stazione Mungivacca.

