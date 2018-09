Mattinata di incidenti sulla statale 16: traffico in tilt in direzione nord

Traffico in tilt questa mattina sulla statale 16, in direzione nord, per una serie di incidenti che si sono verificati in diversi punti. Almeno quattro i sinistri. Quello di maggiore entità è avvenuto all'altezza dello svincolo per San Giorgio-Triggiano: cinque veicoli sono rimasti coinvolti, e due persone ferite.

In tarda mattinata, un altro scontro - pare senza feriti - è stato segnalato all'altezza di Torre a Mare, tra un'auto e un camion.