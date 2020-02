Impatto frontale tra due auto sulla Castellana-Putignano: autisti trasportati in ospedale

Incidente stradale in mattinata sulla strada che collega Polignano a Castellana: intorno alle 10 si sono scontrate, per cause ancora da accertare una Fiat Punto e una Smart che viaggiavano in direzione opposta. L'impatto frontale ha provocato diversi danni ai due veicoli, ma fortunatamente gli autisti hanno riportato ferite non gravi, trasportati in codice giallo all'ospedale San Giacomo di Monopoli dall'ambulanza del 118.

Intervenute sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco di Putignano e la polizia locale di Castellana, oltre ai carabinieri, per completare le operazioni di rimozione dei veicoli e di deflusso del traffico.

(Foto vivilastrada.it)

