Tamponamento tra 4 auto in Tangenziale: traffico in tilt, code e rallentamenti

Traffico e code, questa mattina, in Tangenziale, a causa di un tamponamento che ha coinvolto 4 vetture: l'episodio si è verificato attorno alle 9 in direzione Nord, all'altezza dello svincolo per Carrassi. Secondo le prime informazioni, non si registrano, fortunatamente, feriti. Sul posto sono giunte pattuglie della Polizia Stradale per effettuare i primi rilievi e stabilire la dinamica dello scontro multiplo.