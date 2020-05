Incidente in Tangenziale a Bari, scontro tra due auto: vettura si ribalta, c'è un ferito

Una persona è rimasta ferita, questa mattina, a seguito di un incidente avvenuto in Tangenziale a Bari, all'altezza del quartiere Picone, in direzione Foggia. Secondo una prima ricostruzione, due auto si sono scontrate per cause non ancora chiarite. Una di queste si è ribaltata, finendo sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia Stradale per i rilievi, ambulanze del 118 e squadre dei Vigili del Fuoco. Si segnalano rallentamenti in direzione nord.