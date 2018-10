Incidente a Japigia per Tommy Parisi, scontro tra la sua Porsche e un'auto in via Caldarola

Incidente stradale, in via Caldarola, ieri sera, per Tommy Parisi: il 35enne cantante neomelodico, figlio del boss Savinuccio, era a bordo della sua Porsche quanto, all'alteza di un incrocio, vi è stato uno scontro con un'altra vettura. La notizia è riportata da Repubblica-Bari. Parisi è stato soccorso e condotto in ospedale per i controlli per poi far ritorno a casa già nella notte: le sue condizioni, infatti, non destavano preoccupazione.