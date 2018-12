Violento impatto tra due auto e un furgone: due feriti sulla Statale 100

Due persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente avvenuto sulla Statale 100, in direzione Taranto, nelle vicinanze di Valenzano: lo scontro, avvenuto nel pomeriggio, ha visto coinvolte due auto e un furgone adibito al trasporto di bombole d'ossigeno per uso medicale. Sul posto, oltre ai Carabinieri, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e ambulanze del 118 che hanno prestato soccorso ai feriti, trasportati in ospedale. In corso i rilievi per stabilire la dinamica dello schianto. Traffico fortemente rallentato verso sud.