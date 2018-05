Auto esce fuori strada in una scarpata: feriti cinque ragazzi, due in gravi condizioni

Cinque giovani sono rimasti feriti, di cui due in codice rosso, a seguito di un violento incidente stradale verificatosi questa mattina, sulla Statale 100 tra Gioia del Colle e San Michele. Per cause non ancora accertate, una Fiat Panda ha perso il controllo, finendo dapprima fuori strada e poi in una scarpata sotto la Statale. Sul posto, oltre ai Carabinieri, sono intervenute diverse ambulanze del 118. Una squadra di vigili del Fuoco ha estratto i ragazzi dalle lamiere. Al vaglio degli investigatori la dinamica dell'incidente. Secondo le prime informazioni, i ragazzi provenivano da una discoteca del Tarantino.