Maxi tamponamento a San Giorgio, 4 automobilisti feriti nell'impatto: strada chiusa al traffico e poi riaperta

Maxi tamponamento in mattinata sul lungomare Alfredo Giovine, in zona San Giorgio a Bari. Per cause ancora da chiarire tre veicoli sono rimasti coinvolti nell'incidente avvenuto intorno alle 9.30 nei pressi del lido comunale di Torre Quetta. Nell'impatto sono rimaste ferite, fortunatamente non gravemente, quattro persone.

Sul posto è intervenuta la polizia locale, che ha chiuso al traffico il lungomare nel tratto dal Camping San Giorgio a via Ballestrero, in entrambi i sensi. Intorno alle ore 11, concluse le operazioni di rimozione dei veicoli dalla carreggiata, il tratto è stato poi riaperto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

*Ultimo aggiornamento ore 11.10

Gallery