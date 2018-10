Scontro tra auto nel Brindisino: muore 48enne barese

Una donna di 48 anni, originaria di Bari, è morta in uno scontro tra tre auto avvenuto mercoledì sera, intorno alle 20.30, sulla superstrada Brindisi-Taranto, all'altezza dello svincolo di Mesagne Ovest.

Come riporta BrindisiReport, la donna, Annamaria Danieli, di origini baresi ma residente a Mesagne, si trovava a bordo di una Fiat Punto di colore rosso che ha terminato la sua corsa andando a sbattere contro il guard rail. Un'Audi Q3 condotta da un giovane della Campania si è ribaltata, riducendosi a un groviglio di lamiere, mentre una terza auto, una Dacia Sandero condotta da un 45enne di Manduria, è finita a ridosso dello spartitraffico. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dello scontro.

Per la 48enne non c'è stato nulla da fare. I conducenti delle altre due auto coinvolte sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in codice rosso verso l'ospedale Perrino di Brindisi. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco, il cui intervento è stato necessario per estrarre alcune persone dalle lamiere, e i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni.

