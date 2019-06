Moto prende fuoco dopo l'impatto con un'auto: giovane centauro muore sulla Statale 16

Sarebbe morto carbonizzato nell'incendio della moto a bordo della quale era rimasto bloccato, dopo lo scontro con un'auto. Tragico incidente nella serata di venerdì, intorno alle 23.40, sulla statale 16, l'episodio più grave al termine di una giornata da incubo sulla stessa strada, funestata da almeno cinque incidenti.

L'impatto auto-moto, poi le fiamme

Secondo una prima ricostruzione, la vittima, un 19enne, Fabio Serino, viaggiava a bordo di una moto in direzione nord, quando, all'altezza delle curve di Palese, il conducente di un'utilitaria che viaggiava nella stessa direzione avrebbe perso il controllo, stringendo la moto contro il guardrail. Subito dopo il mezzo a due ruote avrebbe preso fuoco, senza lasciare scampo al giovane, rimasto bloccato sulla moto. L'automobilista, un 48enne, non ha riportato ferite ma è stato condotto in ospedale in stato di shock. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono giunti i vigili del fuoco e la polizia stradale per i rilievi.

Un terribile incidente, che si aggiunge purtroppo alla lista di sinistri più o meno gravi che si registrano quotidianamente su quel tratto della statale 16, di cui più volte è stata sottolineata la pericolosità, a causa della presenza di una serie di curve.