Scontro tra moto e auto sulla Statale 16: muore motociclista a Monopoli

Incidente mortale, questa sera, nelle vicinanze di Monopoli: un motociclista di 40 anni, ha perso la vita a causa di uno scontro avvenuto con una vettura sulla Statale 16. Lo scontro si è verificato in direzione nord. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale e personale del 118. Per il centauro, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Pesanti ripercussioni alla circolazione stradale, verso il capoluogo.