Incidenti stradali Poggiofranco / Viale Madre Teresa di Calcutta

Scontro tra auto e moto a Poggiofranco: muore 19enne

L'impatto sabato sera in viale Madre Teresa di Calcutta: troppo gravi le ferite riportate dal giovane, deceduto nella notte in ospedale. Il conducente della Citroen C3 coinvolto indagato per omicidio stradale