Scontro in Tangenziale all'altezza della Stanic, coinvolte auto e moto: un ferito

E' di una persona ferita il bilancio di un incidente avvenuto questa sera, poco prima delle 21, sulla Tangenziale di Bari, tra un'auto e una moto. Lo scontro si è verificato all'altezza dell'uscita per il quartiere Stanic, in direzione Nord. Sul posto, oltre a personale del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi.