Incidente sulla Statale 16, moto urta tir e finisce sull'asfalto: centauro travolto da auto e ferito

Un motociclista è rimasto ferito in modo grave a seguito di un incidente avvenuto sulla Statale 16, all'altezza di Monopoli, nel Barese. Lo scontro ha visto coinvolti un tir e un'auto: secondo una prima ricostruzione, il motociclista viaggiava in direzione sud e avrebbe urtato un tir in uscita da una piazzaold i sosta rovinando sull'asfalto e venendo quindi colpito da un'auto che sopraggiungeva.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale assieme a personale del 118 e squadre dell'Anas. Traffico fortemente rallentato e lunghe code verso Brindisi.