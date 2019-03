Scontro auto-moto al tondo di Carbonara: feriti papà e due bimbi

Viaggiavano a bordo di un ciclomotore che, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un'auto. A rimanere feriti, nell'incidente che si è verificato intorno alle 13 al tondo di Carbonara, un papà con due figli piccoli. L'impatto è avvenuto in prossimità della biforcazione per via Menichella (in direzione del supermercato Famila).

Papà e due bambini in codice rosso

Il conducente della moto e i due bambini sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale in codice rosso. Al momento tuttavia non si conoscono aggiornamenti sulle loro condizioni. Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia locale e anche una pattuglia della Finanza per supportare le operazioni relative alla viabilità.