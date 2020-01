Scontro auto-moto in via Magna Grecia e in via Capruzzi: due incidenti in serata a Bari

Due incidenti in serata a Bari, uno a poca distanza dall'altro, entrambi caratterizzati dallo scontro tra un'auto e una moto.

Il primo si è verificato in serata in via Magna Grecia, a Japigia. Nell'impatto sono rimaste coinvolte un'auto e una moto. Una persona è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal 118: non si conoscono al momento dettagli sulle sue condizioni. Sul posto, per i rilievi del caso, è intervenuta la Polizia locale.

Il secondo incidente si è invece registrato in via Capruzzi, all'incrocio sottostante il ponte di corso Cavour: anche in questo caso è intervenuta sul posto la polizia locale.

(Foto: l'incidente a Japigia - fonte Polizia locale)