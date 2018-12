Un altro incidente su viale Gandhi: scontro tra auto e moto, centauro finisce in ospedale

Nuovo schianto su viale Gandhi, la grande strada di scorrimento del quartiere Poggiofranco dove nelle ultime settimane sono deceduti due giovani in altrettanti incidenti stradali: stamane una Lancia Libra e uno scooter si sono scontrati nella zona delle carreggiate centrali. L'impatto ha provocato il ferimento del motociclista, un uomo sui 50 anni. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno condotto il ferito in ospedale. La dinamica è al vaglio della Polizia Locale che ha effettuato i primi rilievi. Nei giorni scorsi vi era stato l'ennesimo appello dei residenti della zona per chiedere di migliorare la sicurezza della strada, a seguito degli ultimi tragici incidenti di novembre e inizio dicembre.