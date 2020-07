Incidente sulla Statale 16 a Polignano: tre veicoli si scontrano, due persone ferite

Due persone sono rimaste ferite, in modo lieve, questa mattina, sulla Statale 16 all'altezza di Polignano a Mare, nel Barese. Lo scontro, avvenuto in direzione nord attorno alle 6 del mattino, ha visto coinvolte 3 autovetture.

Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 che hanno prestato i soccorsi ai feriti. I rilievi e la viabilità sono stati effettuati dalla Polizia Stradale. Il traffico è ritornato regolare attorno alle 9.

In una domenica caratterizzata dal mini-esodo per il mare si segnalano code e rallentamenti sulla Tangenziale, in particoalre in direzione sud.