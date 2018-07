Scontro sulla Statale 16, Fiat 500 si ribalta all'altezza di Mola: automobilisti feriti

Una Fiat 500 si è ribaltata, questa notte, a seguito di uno scontro avvenuto sulla Statale 16 in direzione Sud, nelle vicinanze di Mola di Bari: in base ad una ricostruzione delle Forze dell'Ordine, la vettura avrebbe impattato con una Mercedes, per poi ribaltarsi sulla carreggiata. Sul posto giunte ambulanze del 118: non vi sarebbero gravi conseguenze per gli occupanti delle vetture. Il traffico ha subito rallentamenti verso Brindisi.