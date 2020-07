Scontro tra 4 auto sulla SS172: feriti nell'impatto, tratto di strada chiusa in entrambe le direzioni

Chiusa al traffico per incidente la SS172 'dei Trulli', nella zona di Putignano (km 16,400). Ad aver impattato sono state 4 auto, per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, per medicare i quattro feriti nell'impatto.

Presenti anche i tecnici dell'Anas, che hanno fatto deviare il traffico in direzione di Putignano - al km 10,800 - sulla strada provinciale 32 e quello in direzione di Turi - al km 17,500 - sulla strada comunale Monterosso. La situazione è tornata alla normalità intorno alle 14.20: il tratto è ora nuovamente riaperto.

Immagine di repertorio. Notizia in aggiornamento: ultimo aggiornamento ore 14.27