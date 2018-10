Maxitamponamento in Tangenziale, almeno quattro auto coinvolte: traffico in tilt

Traffico in tilt, nel tardo pomeriggio di oggi, sulla tangenziale di Bari, a causa di un maxi tamponamento che ha coinbvolto, secondo le prime informazioni, almeno 4 vetture. Lo scontro si è verificato in direzione nord, all'altezza dello svincolo per via Napoli. Sul posto sono giunte pattuglie della Polizia Stradale per i rilievi e ambulanze del 118. Non ancora chiare, al momento, le cause del tamponamento.