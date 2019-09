Scontro tra tre auto in Tangenziale all'altezza di via Napoli: code e rallentamenti sul tratto Nord

Un incidente tra tre automobili si è verificato questo pomeriggio siulla tangenziale di Bari, all'altezza dell'uscita Via Napoli - B, in corrispondenza del quartiere San Girolamo, sul tratto nord. Non si registrano, al momento feriti. Siul posto sono intervenute pattuglie della Polizia Stradale per i rilievi e ambulanze del 118. Lo scontro ha provocato conseguenze sulla circolazione stradale, con rallentamenti e code sul tratto di Statale 16 in un orario di rientro dalla giornata lavorativa.