Scontro tra auto e tir: ancora un incidente in tangenziale, traffico rallentato in direzione sud

Giornata di incidenti sulla statale 16. Dopo il primo scontro avvenuto questa mattina in direzione sud, che ha coinvolto una moto, e un secondo incidente che ha coinvolto un furgoncino nel primo pomeriggio, un terzo incidente si è verificato poco più tardi, sempre sulla corsia verso Brindisi.

Per cause ancora da accertare, all'altezza dello svincolo per Carbonara un'auto di grossa cilindrata si è scontrata lateralmente con un mezzo per il trasporto speciale. Non ci sono stati feriti ma pesanti sono state le ripercussioni sul traffico. Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri.

Un ulteriore incidente si è inoltre verificato poco prima delle 19, sempre in direzione sud all'altezza dello svincolo per Picone. Al momento non si hanno notizie sui mezzi coinvolti.

Il traffico in tutta la zona risulta comunque congestionato.