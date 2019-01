Violento schianto in via De Giosa, auto finisce sul marciapiede: due persone ferite

Traffico in tilt, questa mattina, in pieno centro a seguito dello scontro avvenuto tra due auto in via De Giosa, in corrispondenza con via Celentano: due le auto coinvolte, tra cui una berlina Audi che ha terminato la sua corsa contro l'angolo che separava le due vetrine di un negozio di telefonia. Due persone sono rimaste ferite in modo non grave. Nessun passante è rimasto fortunatamente coinvolto. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e la ricostruzione dello schianto.