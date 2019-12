Incidente tra due auto fra Bari e Bitritto: vettura si ribalta, coinvolto l'attore Uccio De Santis

Scontro tra due auto sulla provinciale che collega Bari a Bitritto, nei pressi dello stadio San Nicola. Nell'incidente, la cui esatta dinamica resta da chiarire, è rimasto coinvolto l'attore barese Uccio De Santis.

In seguito all'impatto, una delle due auto (si tratterebbe di quella condotta da De Santis) si è ribaltata. Il comico e il giovane dell'altra vettura sono stati trasportati in ospedale: non si conoscono al momento dettagli sulle loro condizioni, che non sarebbero comunque gravi.

Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco.

(Foto di repertorio)