Incidente sull'A14, scontro tra due camion fra Molfetta e Bitonto

Grave incidente in mattinata sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, in direzione sud, all'altezza del chilometro 653. Nello scontro sono rimasti coinvolti due camion, uno dei quali ha perso il carico di collettame. Per consentire i soccorsi e gli interventi di ripristino della viabilità, il tratto compreso tra Molfetta e Bitonto è rimasto chiuso al traffico per un paio d'ore. Intorno alle ore 13 la situazione è tornata alla normalità.

Sul posto, oltre alla polizia stradale, è intervenuto il personale di Autostrade per l'Italia.

(foto di repertorio)

*Ultimo aggiornamento ore 13.23