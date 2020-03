Incidente nel Barese: due furgoni si scontrano sulla statale 100, ferito conducente

Una persona è rimasta ferita, nelle prime ore del mattino, a seguito di un incidente tra due autocarri leggeri avvenuto sulla Statale 100, all'altezza di Capurso, nel Barese. I due veicoli viaggiavano verso Taranto quando, per cause non ancora accertate, si sono scontrati.

Sul posto, oltre alla Polizia Stradale per i rivilievi, sono giunti i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Uno dei conducenti è rimasto ferito in modo non grave.