Scontro tra auto in pieno centro: coinvolti cinque mezzi

Prima l'impatto tra due auto, poi la carambola che ha coinvolto altri mezzi in sosta. L'incidente si è verificato nella tarda serata di sabato sera in pieno centro, all'incrocio tra via Marchese di Montrone e via Principe Amedeo.

Una delle due utilitarie coinvolte nello scontro è poi finita contro una vettura in sosta, provocando un 'effetto a catena' che ha interessato in tutto tre autovetture.

Sul posto è intervenuta la Polizia municipale, che dovrà accertare le cause dell'impatto, e un'ambulanza del 118 che ha soccorso uno dei due conducenti, ferito in maniera non grave.