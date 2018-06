Scontro tra due auto vicino allo svincolo per Japigia: due feriti, code in Tangenziale

Due persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente avvenuto questo pomeriggio in Tangenziale, nelle vicinanze dello svincolo per Japigia. Lo scontro si è verificato in direzione Brindisi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi e i soccorritori del 118. Non ancora chiarita la dinamica dello schianto che potrebbe essersi verificato anche a causa dell'asfalto bagnato. Registrate lunghe code a causa dell'incidente: la viabilità è andata migliorando nel corso della serata.