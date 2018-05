A bordo della Ferrari si scontra con un furgone: incidente mortale a Palo del Colle

Un 72enne è morto questa mattina in seguito a un incidente stradale avvenuto nella mattinata in zona Palo del Colle. L'uomo stava percorrendo la strada statale 96 a bordo della sua Ferrari quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un furgone.

Francesco Saverio Damiani Alberotanza, questo il nome del 72enne, ha perso la vita sul colpo dopo lo scontro. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 e la Polizia stradale, che sta indagando sulle dinamiche dell'incidente. Non è escluso che l'anziano possa aver avuto un malore, perdendo così il controllo del veicolo.