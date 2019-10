Scontro frontale tra due auto a Triggiano: muore una donna, indagini per ricostruire dinamica

Viaggiava come passeggera insieme ad una coppia di coniugi, suoi amici, seduta sul sedile anteriore della loro auto, quando è avvenuto lo scontro frontale con un'altra vettura. A perdere la vita nell'incidente, avvenuto domenica sera intorno alle 22.30, in viale Aldo Moro a Triggiano, una 60enne del luogo. La donna, soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale, è deceduta nella notte tra domenica e lunedì, per un arresto cardiocircolatorio seguito ad una emorragia interna.

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, l'auto a bordo della quale la donna si trovava si sarebbe scontrata frontalmente con un'altra vettura che procedeva in direzione opposta, nei pressi dell'ospedale cittadino. Feriti, ma in maniera non grave, sia i due coniugi che si trovavano con la 60enne, sia le due donne a bordo dell'auto coinvolta.

L'esatta dinamica dell'accaduto è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Triggiano, intervenuti sul posto. I militari stanno effettuando ulteriori accertamenti per ricostruire i momenti immediatamente precedenti all'impatto ed individuare eventuali responsabilità. Il magistrato ha inoltre disposto l'autopsia sul corpo della donna per accertare con precisione le cause del decesso.