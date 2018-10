Scontro frontale tra due auto sul ponte del San Paolo: feriti gli occupanti, code e rallentamenti

Almeno due persone sono rimaste ferite, questa sera, a seguito di un grave scontro avvenuto sul ponte che collega viale Europa al quartiere San Paolo di Bari: due le auto coinvolte che, secondo le prime informazioni, si sarebbero scontrate frontalmente per cause non ancora chiarite. Sul posto sono giunti i Carabinieri e alcune squadre dei vigili del fuoco che stanno lavorando per liberare i feriti dalle auto. Le persone coinvolte sono state quindi soccorse dalle ambulanze del 118. Forti i disagi alla circolazione, con code chilometriche ed automobilisti costretti ad effettuare deviazioni per raggiungere il quartiere San Paolo o la Tangenziale.