Violento scontro tra moto e bici, ciclista in codice rosso dopo l'impatto a Ceglie

Grave incidente in mattinata a Ceglie. Una moto e una bici sono rimaste coinvolte in un violento scontro avvenuto su via Umberto I, strada principale del quartiere, all'altezza del civico 187. Ad avere la peggio il ciclista, un uomo di 48 anni, trasportato in codice rosso dal 118 al Policlinico. Sul posto, oltre a due pattuglie in moto dei carabinieri, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per la gestione della viabilità e i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

La strada è stata chiusa al traffico da via Gorizia a via Rubini. La Polizia locale consiglia percorso alternativo direzione Via Di Venere verso Via Sant'Angelo.