Scontro camion-moto sulla statale 172: centauro trasportato al Policlinico in codice rosso

Un violento scontro è avvenuto intorno alle 15 all'imbocco della strada statale 172 Casamassima-Turi, coinvolgendo una moto Yamaha di grossa cilindrata e un camion. Nell'impatto il conducente del veicolo a due ruote - che viaggiava in direzione Turi - è stato sbalzato ed è finito a terra. Intervenuta un'ambulanza del 118, che ha trasportato il centauro al Policlinico in codice rosso. L'uomo avrebbe riportato gravi ferite, ma non sembrerebbe in pericolo di vita.

Per le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli, la strada è stata chiusa al traffico per alcuni minuti e si sono formate lunghe code. A gestire il traffico i militari della vicina stazione dei Carabinieri.