Scontro tra moto in corso Cavour: tre in ospedale, ferito poliziotto. Traffico bloccato

Scontro tra due moto nel pomeriggio in corso Cavour. Nell'impatto, avvenuto in prossimità del teatro Petruzzelli, è rimasto coinvolto un equipaggio in moto della polizia.

Sul posto sono intervenute ambulanze del 118. Tre - secondo quanto si apprende - i feriti, trasportati in ospedale in codice giallo. Tra questi l'agente alla guida del mezzo della polizia, che sarebbe caduto senza comunque riportare gravi ferite.

Accertamenti sono in corso sulla dinamica dell'incidente: i rilievi sono affidati alla polizia locale. Intervenuti anche carabinieri e polizia.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: la circolazione sulla strada risulta al momento bloccata.