Si schiantò contro mezzo Amiu nel centro di Bari: muore anziano dopo 5 mesi

A cinque mesi di distanza dall'incidente in via Quintino Sella, quando mentre guidava il suo scooter si schiantò contro un mezzo compattatore dell'Amiu all'altezza di via Dante, è deceduto un anziano di 82 anni, gravemente ferito a seguito dello scontro avvenuto lo scorso 4 dicembre. L'incidente si verificò mentre i semafori erano spenti. Il pensionato venne subito ricoverato al Policlinico di Bari, in prognosi riservata. Dal giorno dell'incidente non sarebbe poi più ritornato a casa: cinque mesi dopo, è sopraggiunto il decesso.