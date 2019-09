Scontro tra moto in via delle Regioni: 17enne in prognosi riservata

Un 17enne è ricoverato in prognosi riservata dopo un grave incidente avvenuto giovedì sera in viale delle Regioni, al quartiere San Paolo.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due moto: il 17enne era alla guida di uno dei due motocicli. Feriti, ma in maniera non grave, anche il passeggero e il conducente dell'altra moto. Tutta da chiarire la dinamica dell'impatto, probabilmente legata ad una mancata precedenza. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti polizia locale e carabinieri.

L'incidente ha riproposto il tema della sicurezza in quella strada, con i residenti che denunciano come spesso in quella zona del quartiere si verifichino incidenti anche gravi, chiedendo interventi in particolare per limitare la velocità dei veicoli.