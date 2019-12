Minorenne si mette alla guida e si schianta contro un'altra auto: un ferito grave nell'impatto

Sono quattro i feriti - di cui uno attualmente in codice rosso - nell'incidente avvenuto all'alba nel quartiere San Paolo, a Bari. Protagonista un minorenne senza patente, che alle 5.40 si è messo alla guida di una Volkswagen Polo - sembrerebbe di proprietà dei genitori - finendo poi per schiantarsi contro una Smart. Sul posto è intervenuto il 118 che ha curato i feriti: particolarmente grave il conducente della Smart, trasportato in ospedale per essere soccorso. Migliore, invece, la situazione degli altri feriti: due erano in codice giallo, mentre l'allarme per l'altro codice rosso è rientrato. I rilievi stanno venendo completati dalla polizia locale di Bari.

