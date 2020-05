Due incidenti in poche ore a Bari: tamponamenti a Japigia e sul rondò del ponte Adriatico, feriti automobilisti

Due incidenti in poche ore per le strade di Bari. Un tamponamento tra due vetture si è verificato dopo le 14 sul rondò del Ponte Adriatico (nella foto, ndr): sul posto giunte pattuglie della Polizia Locale per i rilievi e la viabilità. L'incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione. Sul luogo dello schianto è giunta anche un'ambulanza del 118. non sis egnalano feriti gravi.

Un altro scontro si è verificato, in precedenza in via Caldarola, all'angolo con via Toscanini. Due i feriti lievi, soccorsi dal 118. Sul posto gli agenti della Polizia Locale per i ricostruire la dinamica dello schianto.