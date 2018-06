Schianto tra Putignano e Castellana Grotte, coinvolte due auto: diversi feriti

Una Fiat Panda we una Volwswagen Polo si sono scontrate, questa mattina, sulla strada provinciale 237 che collega Putignano a Castellana: gli occupanti dell'auto sono rimasti feriti, sembrerebbe in modo non grave. Non ancora chiara la dinamica dell'impatto: le auto provenivano da direzioni opposte. Sul posto sono intervenute le auto della Polizia Locale, personale del 118 e operatori volontari dei Rangers. Pochi rallentamenti registrati lungo la strada.