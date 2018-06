Auto va a sbattere contro le barriere in Tangenziale, feriti i passeggeri: traffico in tilt

Lunghe code sulla Tangenziale, nel primo pomeriggio, a causa di un incidente avvenuto all'altezza dello svincolo 6, nelle vicinanze della Zona Industriale di Bari, in direzione sud: un'auto, per cause non ancora conosciute, è andata a sbattere contro le barriere di protezione. Leggermente feriti i tre occupanti della vettura. Sul posto, oltre a personale del 118, sono intervenute pattuglie dei Carabinieri. La viabilità è ripresa regolarmente nelle ore successive.