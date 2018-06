Incidente stradale sulla tangenziale: auto si ribalta nello scontro, traffico in tilt in direzione Brindisi

Un incidente stradale è avvenuto intorno alle 9.30 di questa mattina sulla tangenziale di Bari, in direzione sud. Coinvolte nello scontro due auto, che stavano procedendo sulla corsia di marcia e su quella di sorpasso. Ancora sconosciute le dinamiche che hanno causato l'episodio, probabilmente favorito dall'asfalto bagnato per le forti piogge che hanno colpito la città in mattinata.

Uno dei due veicoli ha comunque perso il controllo nelle vicinanze dello svincolo per Santa Caterina, ribaltandosi. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per agevolare le operazioni di rimozione dei veicoli. Non è ancora chiaro se ci siano feriti nello scontro, ma si segnalano comunque lunghe code di autoveicoli in direzione Brindisi.

Ultimo aggiornamento: 26/07/2018, ore 10:02