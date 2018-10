Tamponamento a catena in Tangenziale: quattro auto coinvolte: due persone ferite, traffico in tilt

Diversi km di coda sono stati registrati questo pomeriggio sulla Tangenziale di Bari a causa di un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio in direzione sud, tra le uscite di Poggiofranco e Carbonara: quattro le vetture coinvolte per un tamponamento a catena, Due persone sono rimaste ferite in modo non grave. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenute pattuglie dei Carabinieri per i rilievi. Traffico in tilt per un lungo tratto, con numerose auto incolonnate nell'ora di rientro a casa.