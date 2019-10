Scontro tra moto e auto in Tangenziale all'altezza della Stanic, ferito centauro

Un motociclista è rimasto ferito, questo pomeriggio, a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla Tangenziale di Bari in direzione Sud, all'altezza della Stanic. Secondo una prima ricostruzione, nell'impatto è rimasta convolta anche una vettura. Sul posto, oltre a personale del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi. Il traffico ha subito rallentamenti per pochi minuti.