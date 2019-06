Doppio tamponamento in Tangenziale: traffico rallentato in direzione sud e nord

Traffico rallentato, questo pomeriggio, sulla Tangenziale di Bari, a causa di un doppio tamponamento avvenuto in direzione sud e nord, all'altezza di Mungivacca. Gli incidenti si sono verificati in due diverse occasioni ma hanno creato non pochi problemi alla circolazione. Sul posto sono giunte le pattuglie della Polizia Stradale per i rilievi e alcune ambulanze del 118. Non si segnalano, però, feriti gravi. Il traffico è poi ripreso con regolarità nel corso della serata.