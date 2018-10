Due incidenti sulla Statale 16: feriti automobilisti, traffico bloccato in Tangenziale

Due diversi scontri sono avvenuti a distanza di un'ora sulla Tangenziale di Bari, provocando grossi disagi al traffico: il primo si è verificato atono alle 18 in direzione nord, all'altezza dell'uscita per Mungivacca, con tre vetture coinvolte con una persona rimasta ferita.

Il secondo schianto ha visto invece protagoniste altre due vetture, stavolta in direzione sud, sempre nelle vicinanze dello svincolo per San Pasquale: anche qui, secondo le prime informazioni, si registra un ferito lieve. In entrambi i casi sono intervenute pattuglie della Polizia Stradale e personale del 118. Circolazione fortemente bloccata ed auto in coda per alcuni km.